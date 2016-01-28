مميش : 142 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 8.5 مليون طن خلال 3 أيام

أعلن الفريق مهاب مميش ، رئيس هيئة قناة السويس ،فى تصريحات صحفية أن قناة السويس شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية من الاثنين وحتى أمس الأربعاء عبور 142 سفينة بحمولة 8 ملايين و500 ألف طن بضائع متنوعة من الاتجاهين .

وشهدت القناة من الشمال الى الجنوب عبور 61 سفينة بحمولة 3 ملايين و500 ألف طن كما عبرت من اتجاه الجنوب 81 سفينة بحمولة 5 ملايين طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الاثنين شهد عبور 37 سفينة بحمولة 2 مليون طن حيث عبرت من الشمال 16 سفينة بحمولة 900 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافورية MOL QUINTET بحمولة 158 ألف طن .

كما عبرت فى اتجاه الجنوب 21 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC NEW YORK بحمولة 182 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة الى المغرب.

وأشارت التقارير الملاحية الى أن يوم الثلاثاء عبرت القناة 45 سفينة بحمولة 3 ملايين طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين.

وشهدت قافلة الشمال عبور 19سفينة بحمولة مليون و 100 ألف طن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC SMAVIO بحمولة 147 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و900 ألف طن و أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول PALTICA GLORTY التى ترفع علم جزر المارشال بحمولة 165 ألف طن.

وأضافت التقارير أن قناة السويس شهدت أمس الأربعاء عبور 60 سفينة بحمولة 3 ملايين و500 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون و 500 ألف طن وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MORCEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورا.

كما عبرت 34 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 2 مليون طن و أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج CSCL OELANTIC OCEANبحمولة 193 ألف طن.

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