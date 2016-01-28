الأمن يفض مظاهرة للإخوان فى السنطة بالغربية ويلقى القبض على 7

فضت قوات الشرطة وضباط مباحث مركز شرطة السنطة فى محافظة الغربية بقيادة العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة مظاهرة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية مناهضة للجيش والشرطة بمدخل قرية شنره البحرية، وتمكنت من القبض على 7 أشخاص.

والمقبوضين عليهم هم "عبد الرحيم .ع.ع" – 62 سنة بالمعاش - مقيم بقريه ميت يزيد - دائرة المركز، "صبحى .م.ا" – 50 سنة باحث قانونى بمديرية التنظيم والإدارة، و"رفيق .ا.م" – 44 سنة حاصل على دبلوم- مقيمان بقرية بلاى - دائرة المركز، و"محمود .م.م" – 35 سنة - موظف بالشئون الاجتماعية، و"عمر .ج.ت" – 21 سنة طالب، و"محمد .ا.ا" – 27 سنة، مهندس - مقيمين بقرية ميت حواى - دائرة المركز، و"مصطفى.ى.ز" – 18سنة، وطالب - مقيم بقريه القرشية - دائرة المركز، وعثر بحوزته على "فلاشة ولافتة عليها شعار "رابعة"، و7 هواتف محمول.

وتم اقتياد المتهمين لقسم شرطة السنطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1514 إدارى مركز السنطة، وأخطر العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 15يوماً على ذمة التحقيقات.