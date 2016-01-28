أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأمن يفض مظاهرة للإخوان فى السنطة بالغربية ويلقى القبض على 7

Google+ Print
الأمن يفض مظاهرة للإخوان فى السنطة بالغربية ويلقى القبض على 7 الأمن يفض مظاهرة للإخوان فى السنطة بالغربية ويلقى القبض على 7
فضت قوات الشرطة وضباط مباحث مركز شرطة السنطة فى محافظة الغربية بقيادة العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة مظاهرة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية مناهضة للجيش والشرطة بمدخل قرية شنره البحرية، وتمكنت من القبض على 7 أشخاص.

والمقبوضين عليهم هم "عبد الرحيم .ع.ع" – 62 سنة بالمعاش - مقيم بقريه ميت يزيد - دائرة المركز، "صبحى .م.ا" – 50 سنة باحث قانونى بمديرية التنظيم والإدارة، و"رفيق .ا.م" – 44 سنة حاصل على دبلوم- مقيمان بقرية بلاى - دائرة المركز، و"محمود .م.م" – 35 سنة - موظف بالشئون الاجتماعية، و"عمر .ج.ت" – 21 سنة طالب، و"محمد .ا.ا" – 27 سنة، مهندس - مقيمين بقرية ميت حواى - دائرة المركز، و"مصطفى.ى.ز" – 18سنة، وطالب - مقيم بقريه القرشية - دائرة المركز، وعثر بحوزته على "فلاشة ولافتة عليها شعار "رابعة"، و7 هواتف محمول.

وتم اقتياد المتهمين لقسم شرطة السنطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1514 إدارى مركز السنطة، وأخطر العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم 15يوماً على ذمة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365