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صور|«النهار»تعلن خريطتها الجديدة في حفل كبير ..و«شفيق» و«الكحكي» و«طلعت» أبرز الحضور

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صور|«النهار»تعلن خريطتها الجديدة في حفل كبير ..و«شفيق» و«الكحكي» و«طلعت» أبرز الحضور صور|«النهار»تعلن خريطتها الجديدة في حفل كبير ..و«شفيق» و«الكحكي» و«طلعت» أبرز الحضور

جانب من الحفل

كتبت – إنجي لطفي

نظمت قناة النهار حفل بأحد فنادق القاهرة الكبرى للإعلان عن الانطلاقة الجديدة للقناة والأسماء المنضمة للقناة وتعيين ألبرت شفيق رئيساً لشبكة تلفزيون النهار، وأحيا الحفل الفنان محمد محسن  والفنانة يسرا والفنانة ليلي علوي.

وجاء ضمن أبرز حضور الحفل كلاً من ألبرت شفيق رئيس تلفزيون النهار و الإعلامي عمرو الكحكي وعلاء الكحكي مالك قنوات «النهار» ومحمد الأمين مالك قنوات «CBC»والإعلامية لميس الحديدي.

وحضر الحفل الإعلامية جيهان منصور، والإعلامية وريهام السهلي والكاتب الصحفي محمد مصطفي شردي وأسماء مصطفي وداليا أشرف.

وشهد الحفل حضورايهاب طلعت الوكيل الإعلاني لشركة «بروميديا» والكاتب الصحفي مجدي الجلاد والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق

وشارك في الحفل كلاً من محمد الدسوقي  وأحمد فايق  والكاتب الصحفي محمد فتحي  والكاتبة علاء الشافعي  والإعلامية دعاء جاد الحق ودكتور اوبي رئيس تحرير برنامج دعاء عامر والزميل محمد المعتصم رئيسا لتحرير برنامج نهار جديد ودكتور أشرف زكي والفنانة روجينا والإعلامية مريم أمين.

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