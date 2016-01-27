أخبار اليمن اليوم.. دول التحالف العربى تدك معاقل الحوثيين فى صنعاء

ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، هزت العاصمة اليمنية صنعاء عدة انفجارات عنيفة مساء اليوم الأربعاء، ناجمة عن قصف طائرات دول التحالف العربى لمواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى صنعاء .

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت مجددا معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوب العاصمة، كما استهدفت الطائرات منزل اللواء على محسن الأحمر فى حى حدة الذى استولى عليه الحوثيون ومقر الأمن المركزى بشارع السبعين.

وكانت الطائرات قد قصفت قبل فجر اليوم وبعد الظهر عدة مواقع للمليشيات فى الوقت الذى لم تكف فيه الطائرات عن التحليق فى سماء العاصمة منذ صباح اليوم وحتى الآن.

ومن ضمن اخبار اليمن اليوم، وصلت قوة عسكرية كبيرة تابعة للتحالف العربي، مدعومة بعشرات المدرعات والآليات، إلى مدينة عدن اليمنية، فى إطار جهود تنفيذ خطة أمنية لضبط الأمن والاستقرار فى المدينة.

وذكرت صحيفة "عدن الغد" الإلكترونية، نقلا عن مصدر مسئول، أن وصول هذه القوة يأتى فى إطار حملة أمنية مرتقبة بالمدينة، سيشارك فيها حوالى 3 آلاف جندى من الأمن العام والجيش الوطنى، وستتولى تأمين مديريات عدن بشكل كامل.

وكان محافظ عدن ومدير الأمن قد قاما، مطلع الأسبوع الحالى، بزيارة لدولة الإمارات، وأجريا محادثات مع مسئولين هناك حيث تم الاتفاق على تنفيذ خطة أمنية لفرض الأمن فى المدينة.