أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

كبرى شركات السياحة البريطانية تلغى جميع رحلات العطلة الصيفية إلى تونس

Google+ Print
كبرى شركات السياحة البريطانية تلغى جميع رحلات العطلة الصيفية إلى تونس كبرى شركات السياحة البريطانية تلغى جميع رحلات العطلة الصيفية إلى تونس

>قالت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية ، إن كبرى الشركات السياحية البريطانية ألغت رحلات العطلة الصيفية إلى تونس ، مما تسبب فى إثارة سخط الآلاف من البريطانيين .

وأوضحت الصحيفة البريطانية فى نسختها الالكترونية اليوم الأربعاء، أن شركات "توماس كوك" و"طومسون" سبق وأن باعتا رحلات مخفضة السعر إلى المنتجعات الشاطئية فى تونس فى شمال إفريقيا فى الفترة بين مايو وأكتوبر المقبلين ، بما فى ذلك الفنادق بالقرب من منتجع سوسة حيث أطلق مسلح النار وأراد 38 قتيلا من السياح فى الصيف الماضي.

وأضافت أن شركة "طومسون" ألغت يوم الجمعة "إصدار المزيد من الرحلات" لتونس حتى 31 أكتوبر المقبل ، حيث تستمر الاحتجاجات فى جميع أنحاء البلاد فضلا عن حظر التجول.

وانتهجت "توماس كوك" نفس طريق "طومسون" قائلة عبر موقعها على الإنترنت أنها اتخذت قرارا بإلغاء جميع الحجوزات لتونس ، وذلك حتى 31 أكتوبر 2016 ، ويجد مستخدموا الإنترنت الذين يحاولون حجز رحلة لصيف 2016 الرسالة التالية: "نأسف، لا توجد حاليا رحلات متاحة تلبى معايير البحث الخاصة بك" .

وأشارت "تليجراف" إلى العملاء الراغبين فى تحويل وجهة سفرهم عن تونس سيضطرون لدفع الفرق فى السعر بين الرحلتين.

ورأت الصحيفة البريطانية فى ختام تقريرها أنه من المرجح أن تلحق تلك الاجراءات المزيد من الضرر لصناعة السياحة الهشة فى تونس التى عانت نتيجة لعدم الاستقرار السياسى والهجمات التى يشنها تنظيم داعش الإرهابي، بما فى ذلك اطلاق النار فى متحف باردو فى مارس الماضي، والهجوم على سوسة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365