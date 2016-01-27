كرة يد – لقطة المباراة.. فلفل يتصدى لفرصة بـ3 أراوح ويقدم هدية للأحمر

تصدى رائع قام به محمود خليل "فلفل" حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد في المباراة التي جمعت الفراعنة بالكونجو يوم الأربعاء في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد سحق الكونجو بنتيجة 39-18 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء (طالع التفاصيل).

وشارك فلفل في الشوط الثاني بدلا من كريم هنداوي "كاتونجا" الذي قام بسبع تصديات خلال الشوط الأول (شاهد ملخص تصدياته).

ونجح فلفل في التصدي لفرصة هدف محقق من لاعبي الكونجو على ثلاث مرات ليمرر الكرة لأحمد الأحمر الذي يصادف عيد ميلاده اليوم، ويسجل الأخير هدفا.

ويصادف السابع والعشرين من شهر يناير عيد ميلاد الأحمر الثاني والثلاثين.

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