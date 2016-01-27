صور| تفاصيل اجتماع محافظ أسوان بالمجلس التنفيذي‎ للمحافظة

قال اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، إن أهم التحديات الحالية أمامه هى مواجهة مشاكل المياه الجوفية والصرف الصحى وشبكات مياه الشرب المتهالكة والخدمات الصحية، بالإضافة إلى تطوير منظومة النظافة والتجميل حيث يعتبر ذلك من القضايا الجماهيرية الملحة للعمل التنفيذى خلال الفترة الحالية والذي لن يتأتى إلا بالأداء الجماعى والإسراع فيه والقضاء علي الروتين وبطء الإجراءات القانونية بالحلول الغير تقليدية والتفكير خارج الصندوق.
وشدد حجازي، خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، على وضع خطة للتدخل السريع في إجراء عملية جراحة كاملة للشوارع التي تعانى من تهالك البنية الأساسية بها وتحتاج للإحلال والتجديد في شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى للبدء في أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير والإنارة لها وذلك لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدينة أسوان وباقي المدن فى إطار المتاح من الموازنة المخصصة للمحافظة.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي حضره اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة وكافة قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الحكومية.
وأكد المحافظ على أن نسبة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية فى القطاعات المختلفة ستكون هى المقياس الرئيسى لتقييم أداء المسئولين التنفيذيين عن هذه القطاعات سواء كانت إعتماداتها المالية ممولة مركزياً أو من الخطة الإستثمارية الموحدة للمحافظة وخاصة أن هناك إحتياجات جماهيرية ملحة سيتم توجيه أى وفورات مالية لها من المشروعات التى تعثرت سواء بسبب سوء الإختيار أو نظراً للتعقيدات في تنفيذ الإجراءات.
وطالب بسرعة حصر جميع التعديات والإشغالات بشفافية ونزاهة كاملة في مختلف أنحاء المحافظة والتنسيق بين الأمن ورؤساء المدن للبدء في تنظيم حملات الإزالات وتوجيه ضربات للمتعدين على أملاك الدولة والطرق والمنشآت العامة.
ووجه اللواء مجدى حجازى شكره للجهود المبذولة من الجهات المختلفة خلال الفترة الماضية سواء كانت أمنية أو تنفيذية ، وخاصة في ظل التحسن التدريجى للأداء التنفيذى علي الرغم من أن التحديات الحالية تحتاج للمزيد من الجهد والإصرار علي إقتحامها ومواجهة المشاكل بما يعود لصالح المواطن البسيط.
كما قرر محافظ أسوان تشكيل لجنة من جميع المختصين في المحليات والقيادات لدراسة جدوى أو عدم جدوى إنشاء كوبرى أبو سلاسل علي ترعة كاسل بمركز كوم أمبو والذى شهد تعثر في تنفيذه من قبل الرى ، علي الرغم من توفير إعتماد مليون جنيه خلال العام المالى الحالى علي أن يتم تنفيذ ذلك خلال أسبوع لتحويل هذا الإعتماد لأي مشروعات أخرى تساهم في حل مشكلة جماهيرية ملحة.
من جانبه، عرض مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة، معدلات تنفيذ المشروعات الجارية والمدرجة في الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالى 2015/2016 بإجمالى إعتمادات 101.7 مليون جنيه، حيث بلغ إجمالى المنفذ من الخطة لـ 44 %، لاسيما وأنه تم تخصيص 40.9 مليون جنيه لقطاع التعليم و 42 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية ، فيما بلغت الإعتمادات المخصصة لقطاع الشباب والرياضة 13.5 مليون جنيه ، وبالنسبة لقطاع الصحة تم تخصيص 20 مليون جنيه لإستكمال إنشاء مستشفى أسوان العام الجديد.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 10،5 مليون جنيه لمد و دعم شبكات الكهرباء وأيضاً 4،7 مليون جنيه لوحدات الطاقة الشمسية، بجانب تخصيص 13،2 لرصف الطرق ، علاوة على إعتماد 6.5مليون جنيه لإنشاء عبارة أبوسمبل السياحية 2 ، فضلاً عن تخصيص 13 مليون جنيه لمشروعات تغطية 4 ترع بدراو .
فيما تمت الموافقة على إتاحة مبلغ 9 مليون بخصوص الخطة التكميلية للإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى ، بجانب الإعتمادات المخصصة من الخطة الإستثمارية الموحدة منها 15.3 مليون لمشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى و 179.8مليون جنيه لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .