بالصور.. محافظ بنى سويف يستقبل لاعبى الكاراتيه البراعم بالمحافظة

أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف على أهمية اكتشاف المواهب منذ الصغر لتطويرها من مرحلة إلى أخرى وصقلها من خلال المشاركة فى البطولات والدورات الرياضية المختلفة، لافتاً إلى ضرورة الاعتناء بالألعاب الفردية حتى نضمن تمثيلا مشرفا فى المحافل والبطولات الرياضية سواء المحلية أو الدولية.

جاء ذلك خلال استقباله عددا من لاعبى بنى سويف البراعم (فى المرحلة العمرية من 5 إلى 10 سنوات) التابعين لجمعية نبض الحياة، والذى يستعدون للمشاركة فى بطولة النادى الأهلى الدولية للكاراتيه الرياضى (WKF) والتى تنطلق منافساتها غدا الخميس 28 يناير وحتى 31 من نفس الشهر على مدار أربعة أيام بالصالة المغطاة بفرع النادى بالجزيرة، بمشاركة 4600 لاعب من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية فى مسابقات الكاتا والكوميتية جماعى وفردى للبراعم والناشئين والشباب والكبار.

حضر اللقاء عضو مجلس إدارة منطقة بنى سويف للكاراتيه الكابتن سعيد حسين، والكابتن تامر حسام مدرب الفريق بجمعية نبض الحياة، والكابتن مينا نبيل مدير أكاديمية نبض الحياة، وأعضاء الفريق المشارك فى البطولة.

من جهته، أعرب "مدير الفريق" عن سعادة اللاعبين باستقبال المحافظ لهم، والذى يمثل دافعا معنوياً قويا لتحقيق ميداليات ومراكز متقدمة فى البطولة، قبل السفر بساعات قليلة.



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