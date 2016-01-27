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ريهام السهلي لـ«ONA»: سعيدة بانضمامي لـ«النهار».. وألبرت شفيق إضافة قوية للقناة

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ريهام السهلي لـ«ONA»: سعيدة بانضمامي لـ«النهار».. وألبرت شفيق إضافة قوية للقناة ريهام السهلي لـ«ONA»: سعيدة بانضمامي لـ«النهار».. وألبرت شفيق إضافة قوية للقناة

كتبت- إ نجي لطفي

قالت الإعلامية ريهام السهلي، إنها سعيدة بانضمامها لقناة النهار، وهي قناة محترمة لديها مصداقية ونسبة المشاهدة عالية، لافتة إلى أن البرامج على مستوى عالي.

وأضافت السهلي، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، أن البرنامج الجديد الذي ستقدمه عبارة عن “توك شو مسائي بالتناوب مع محمد مصطفي شردي” الذي تجمعها به علاقة طيبة منذ فترة طويلة واحترام.

وتابعت السهلي، أنها سعيدة بانضمام ألبرت شفيق لأنه معروف عنه احترامه لشخصه ومعروف عنه مهنيته وحرفيته العالية، والدليل على ذلك “أون تي في”، وما وصلت إليه من نجاح في فترة رئاسته لها وبالتالي سعيدة بالعمل معه.

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