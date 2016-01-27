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هل عاد سيف الدين سبيعي وسلافة معمار لبعضهما؟

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الأربعاء 27-01-2016 15:52

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية الكثير من الأقاويل عن عودة المخرج السوري سيف الدين سبيعي لطليقته النجم سلافة معمار، مع نشر اسم المخرج السوري ضمن ورقة نعي والد سلافة ضمن أسماء أصهرة الفقيد، وهو ما يشير إلى أن سيف متزوج من سلافة وليسا طليقين وهذا ما يقوي من وتيرة الشائعات التي انتشرت بقوة خلال الفترة الأخيرة عن عودة الفنانين السوريين لبعضهما البعض .
مصادر خاصة مقربة من النجمين في بيروت قالت لـ " سيدتي نت " إنّ العلاقة الطيبة و الصداقة الكبيرة التي تجمع بين سيف وسلافه مستمرة وتساهم ابنتهما الوحيدة دهب بتقويتها أكثر وأكثر، ولكنهما ليسا زوجين وأن وضع اسمه في ورقة النعي وهذا أمر عادي .
يشار إلى أن سيف نشر على صفحته على " فيسبوك " خبر وفاة والد سلافة وعلق " وفاة والد الفنانة سلافة معمار " .

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سيدتي