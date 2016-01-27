أخبار ليبيا اليوم.. اللواء صقر الجروشى يؤكد جاهزية تحرير بنغازى

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر حول الاتفاق السياسى.>وتناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان رئيس أركان سلاح الجو الليبى اللواء صقر الجروشى، عن جاهزية الخطط والترتيبات الأمنية والعسكرية بعد تحرير مدينة بنغازى وهى الآن قيد التنفيذ.

وركزت أخبار ليبيا اليوم على تأكيدات اللواء الجروشى، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن الجيش يسيطر على نسبة 90% من بنغازى، وأن الضربات الجوية للأوكار ومستنقعات الإرهابيين كُللت بالنجاح، ونفى الجروشى، أن تكون هناك أية ضربات جوية من قوات خارجية على الأراضى الليبية.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم تصريحات المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر أن الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين هو الحل الوحيد ولا بدائل عنه.

وأضاف كوبلر أن اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين سارى منذ ديسمبر الماضى وآن الآن وقت التنفيذ، مضيفا أن لديه الصلاحية والحرص على احترام الاتفاق السياسى وعلى الجميع احترامه.

وأوضح كوبلر، أنه على المجلس الأعلى للدولة مناقشة الوضع وعليه ممارسة عمله، منوها بأن عامل الوقت حيوى للغاية فى عودة الاستقرار للبلاد وأن القوة السياسية تقوم بمناقشة مواد الاتفاق السياسى الليبى.

ونوه بأن التعديل الدستورى يجب أن يكون الخطوة الثانية بعد المصادقة على الاتفاق من قبل مجلس النواب، وعلى الساسة مراعاة مصالح الشعب الليبى، لافتا إلى "أن ليبيا دولة غنية ومنذ عام 2011، قلت الأموال بالمصرف المركزى، وإذا لم يسرع السياسيون بتنفيذ الاتفاق سيكون هذا خطرا على البلاد"، وطالب كوبلر المؤتمر الوطنى العام "المنتهية ولايته" بدعم المجلس الرئاسى الليبى فى مهمته.