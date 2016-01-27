محمد جبريل يوقع " دروشة " يوم 6 فبراير المقبل بمعرض

أسماء بركة



" دروشة " ديوان أشعار بالعامية المصرية للشاعر محمد جبريل صادر عن دار تشكيل للنشر والتوزيع يتضمن عدد من القصائد فى ثلاث فصول داخل الديوان تحت أسماء " ليها ، للخلق ، لله " ويتحدث الشاعر من خلال قصائدة عن حالات مختلفة من الزهد والحب واللجوء إلي الله والسفر وغيرها من الحالات الأخري .

وسيقوم الكاتب بتوقيع ديوانة يوم السبت الموافق 6 فبراير المقبل فى تمام الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة السادسة مساءً بجناح دار تشكيل للنشر والتوزيع بصالة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب .

ويُذكر أن جبريل من مواليد محافظة الإسكندرية حاصل علي بكالوريوس تجارة دفعة 2011 و " دروشة " هو الإصدار الأول له

شبكةعيونالإخبارية

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