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مستشفى الأهلي – غياب وليد سليمان مستمر لما بعد القمة

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مستشفى الأهلي – غياب وليد سليمان مستمر لما بعد القمة مستشفى الأهلي – غياب وليد سليمان مستمر لما بعد القمة

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي تأكد غياب وليد سليمان لاعب الفريق عن لقاء القمة المقبلة أمام الزمالك بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وتعرض سليمان للإصابة بالتواء في الكاحل في مباراة اتحاد الشرطة وغاب عن مباريات فريقه أمام المقاولون العرب والإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي عن غياب سليمان من 4 لـ6 أسابيع منذ المباراة التي أقيمت يوم 7 يناير الحالي.

ويلتقي الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك في القمة في التاسع من شهر فبراير المقبل.

وتحدث طبيب القلعة الحمراء قائلا:"وليد سليمان سيواصل الغياب لمدة شهر آخر".

وأكمل"من المقرر أن يخضع وليد لجرعة ثالثة من حقنة البلازما الثلاثاء المقبل، على أن يبدأ برنامجه التأهيلي يوم الأربعاء".

وفي السياق ذاته قرر عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني المؤقت للأهلي تدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية يوم الخميس.

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