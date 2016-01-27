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صور| محافظ أسوان يستقبل بعثة المنتخب الليبي‎

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صور| محافظ أسوان يستقبل بعثة المنتخب الليبي‎ صور| محافظ أسوان يستقبل بعثة المنتخب الليبي‎

استقبل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بعثة منتخب ليبيا الأول لكرة القدم​ ​بمطار أسوان الدولى، وسط حفاوة من فرق الفنون الشعبية الأسوانية​.

ولاقى هذا الاستقبال استحسان وإرتياح من الجهاز الفنى بقيادة المدير​ ​الفنى الأسبانى خافير كلنتى و22 لاعبًا بجانب أعضاء الجهاز الفنى ، فيما​ ​أكد المحافظ، جاهزية واستعداد المحافظة لإستقبال معسكر الإعداد​ ​للمنتخب القومى وللمباراتين الدوليتين مع منتخبي الأردن وليبيا .

وقدم حجازي، ​أمنياته للأجهزة الفنية واللاعبين بمعسكر إعداد جيد لفرق المنتخبات​ ​الثلاثة في ظل المناخ الآمن، والشمس المشرقة، والطقس الدافئ، والطبيعة​ ​الخلابة التي تتمتع بها أسوان.

 وأضاف أن ما تمتلكه أسوان أيضًا​ ​من مقومات سياحية وبنية أساسية من فنادق وملاعب ومطارات يؤهلها لأن تكون​ ​من أنسب الأماكن لإستضافة مثل هذه المعسكرات وأيضاً البطولات المحلية​ ​والدولية .

جدير بالذكر أن الوطني لكرة القدم سيقوم بتنفيذ​ ​معسكر إعداد من 25 إلى 30 يناير الجارى يتخلله أداء مباراتين وديتين أمام​ ​منتخبي الأردن وليبيا في تمام الساعة السادسة مساءًا يومي 27 و 29 يناير​ ​الجاري، وذلك في إطار إستعدادات الفراعنة لمباراتي نيجيريا نهاية مارس​ ​القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون​ .​

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