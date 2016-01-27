صور| محافظ أسوان يستقبل بعثة المنتخب الليبي‎

استقبل اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، بعثة منتخب ليبيا الأول لكرة القدم بمطار أسوان الدولى، وسط حفاوة من فرق الفنون الشعبية الأسوانية.
ولاقى هذا الاستقبال استحسان وإرتياح من الجهاز الفنى بقيادة المدير الفنى الأسبانى خافير كلنتى و22 لاعبًا بجانب أعضاء الجهاز الفنى ، فيما أكد المحافظ، جاهزية واستعداد المحافظة لإستقبال معسكر الإعداد للمنتخب القومى وللمباراتين الدوليتين مع منتخبي الأردن وليبيا .
وقدم حجازي، أمنياته للأجهزة الفنية واللاعبين بمعسكر إعداد جيد لفرق المنتخبات الثلاثة في ظل المناخ الآمن، والشمس المشرقة، والطقس الدافئ، والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها أسوان.
وأضاف أن ما تمتلكه أسوان أيضًا من مقومات سياحية وبنية أساسية من فنادق وملاعب ومطارات يؤهلها لأن تكون من أنسب الأماكن لإستضافة مثل هذه المعسكرات وأيضاً البطولات المحلية والدولية .
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني لكرة القدم سيقوم بتنفيذ معسكر إعداد من 25 إلى 30 يناير الجارى يتخلله أداء مباراتين وديتين أمام منتخبي الأردن وليبيا في تمام الساعة السادسة مساءًا يومي 27 و 29 يناير الجاري، وذلك في إطار إستعدادات الفراعنة لمباراتي نيجيريا نهاية مارس القادم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون .