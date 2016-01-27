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فوائد الأسماك لا تعد ولا تحصى.. أهمها الحماية من الزهايمر

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فوائد الأسماك لا تعد ولا تحصى.. أهمها الحماية من الزهايمر فوائد الأسماك لا تعد ولا تحصى.. أهمها الحماية من الزهايمر
الأسماك أحد المصادر المهمة للحصول على البروتين الذى يحتاجه الجسم، كما تتمتع الأسماك باحتوائها على قدر كبير من الفسفور المفيد للصحة، وكذلك الأوميجا 3.

فوائد الأسماك لتقوية الذاكرة
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حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة: "تحتوى الأسماك على قدر كبير من الأوميجا 3 و6، والتى تعمل على تجديد خلايا المخ، وبالتالى تزيد قدرة الشخص على التركيز وتقل فرص الإصابة بالزهايمر لذلك ينصح المسنين بتناوله.

فوائد الأسماك لتقوية العظام
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ويستكمل استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية: "تناول الأسماك مفيد لتقوية العظام والحصول على قدر جيد من الفسفور وفيتامين د، وهى العناصر اللازمة لتقوية العظام والحماية من الإصابة بهشاشة ولين العظام".

نصائح ضرورية
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لذلك ينصح د. طايع بضرورة أن تحرص الأمهات على تناول الأطفال وجبة أسماك كل أسبوع، للاستفادة من فوائده الصحية وأهمها تقوية عظامه ونموها بصورة صحية وسليمة.

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