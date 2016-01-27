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كرة يد - تونس تمر من الكاميرون إلى نصف نهائي إفريقيا

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كرة يد - تونس تمر من الكاميرون إلى نصف نهائي إفريقيا كرة يد - تونس تمر من الكاميرون إلى نصف نهائي إفريقيا

فاز منتخب تونس على نظيره الكاميروني في دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد المقامة حاليا في القاهرة.

وتأهل أسود قرطاج لقبل النهائي بالفوز 24-20 لينتظر الفائز من منتخبي الجزائر والكونجو الديمقراطية.

وفي وقت سابق، فاز الأنجولي على نظيره المغربي في ربع النهائي.

وأنهى الأنجوليون المباراة لصالحهم بفارق هدف وحيد حيث فازوا 22-21.

وبذلك ضمن منتخب أنجولا المنافسة على أحد المقاعد الإفريقية الثلاثة في كأس العالم بوجوده في دور الأربعة، ناهيك عن بطاقة أولمبياد ريو دي جانيرو التي يحصل عليها البطل فيما يذهب وصيفه لدورة مؤهلة للأولمبياد.

إلا أن أحلام منتخب أنجولا قد تصطدم بالمضيف منتخب ، الذي يواجه نظيره الكونجولي مساء اليوم الأحد.

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