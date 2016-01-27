إحالة واضعي أسئلة الحاسب الآلي لإعدادية المكفوفين بالمنيا للتحقيق

أحال محافظ المنيا اللواء طارق نصر، واضعي أسئلة امتحان الحاسب الآلي للصف الثالث الاعدادي للمكفوفين للتحقيق بعد قيامهم بوضع أسئلة للطلاب من الفصل الدراسي الثاني.

كان طلاب الصف الثالث الإعدادي بمدرسة المكفوفين وعددهم 10 طلاب، فوجئوا بأن أسئلة امتحان مادة الحاسب الآلي غير موجودة بالمنهج عليهم ولم يقوموا بدراستها.

وبالعرض على رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، تبين صحة كلام الطلاب وأن الاسئلة الموجودة بالإمتحان من منهج الفصل الدراسي الثاني فتم رفع الأمر للواء طارق نصر محافظ المنيا الذي قرر إعادة امتحان للطلاب في وقت لاحق، وإحالة واضعيه للتحقيق.