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الأقصر تستعد لمخاطر السيول والأمطار بتطهير المخرات

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الأقصر تستعد لمخاطر السيول والأمطار بتطهير المخرات الأقصر تستعد لمخاطر السيول والأمطار بتطهير المخرات

استعدت سلطات محافظة الأقصر، لمواجهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة، بتطهير المخرات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، وذلك بعد أن شهدت سماء الأقصر غيوما كثيفة حجبت أشعة الشمس مع حلول فترة الظهيرة .

 وبدأت السلطات فى تطهير 13 مخرًا للسيول فى مناطق الطود والمدامود بالبر الشرقي للمدينة والقرنة والضبعية والقبلى قامولا والرواجح بالقرنة وعزبة حبشى بالقبلى قامولا والضبعية وحاجر أرمنت والمريس وزرنيخ والحميدات بشرق باسنا والمحاميد قبلى وحاجر أبو غادر بارمنت وذلك بالتعاون مع وزارة الرى والزراعة.

 ويجرى حاليا التأكد من سلامة السدود وأعمال تكسية جوانب المخرات لضمان عدم إنهيارها ومراجعة الفتحات المؤدية إلى الترع والمصارف  وتطهيرها من الحشائش والأتربة والمخلفات.

 كما اتخذ مسئولو منطقة آثار الأقصر، الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكنوز الآثرية بأنحاء المحافظة حيث تم اتخاذ إجراءات لحماية المقابر الآثرية تم الانتهاء منها منذ فترة طويلة بإنشاء أعتاب وحوائط أسمنتية حول مداخلها لحمايتها من المياه وتجهيز مواتير لشفطها فى حال تسربها الى الداخل وكذلك الحال بالمعابد الكبرى حيث تم وضع خطة لسحب المياه من الاماكن التى تتجمع بها للحفاظ على الرسوم والنقوش الفرعونية .

 كما تم وضع خطة لسحب المياه سريعا من الأماكن التي تتجمع بها لتجنب تأثيراتها السلبية على القطع الأثرية والحفاظ على الرسوم والنقوش الفرعونية.

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