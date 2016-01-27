صحة أبوظبى: وفاة شخص بعد إصابته بفيروس "كورونا"

> أعلنت هيئة الصحة بأبوظبى اليوم الأربعاء عن وفاة شخص يبلغ من العمر (73 عاما) بعد إصابته بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذه هى الحالة الأولى التى تم تأكيد إصابتها بفيروس "كورونا" من قبل الهيئة منذ بداية يناير الجاري، مشيرة إلى أن هناك حالة أخرى انتقلت العدوى إليها من المصاب الأول دون ظهور أية أعراض عليها، وقد شفيت وغادرت المستشفى.

وأكدت الهيئة أنها وبالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية فى الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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