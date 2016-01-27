" بنات مصر فضليات لا راقصات " يتصدر معرض الكتاب

أسماء بركة



يشهد جناح دار زحمة كًتاب للنشر والتوزيع بصالة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 حفل توقيع كتاب " بنات مصر فضليات لا راقصات " للكاتبة مها المقداد و ذلك يوم الخميس الموافق 28 يناير الجاري فى تمام الساعة الثانية ظهرًا ، والكتاب يتضمن مجموعة مقالات منفصلة متنوعة فيها مايشير إلى العنوان والبقية تعبر عن إمكانية فتاة مصرية وغيرها مغمورات التحدث و الكتابة بفكر واعي مثقف لتخبر العالم كله أن بنات مصر مفكرات ومثقفات لا راقصات وعاهرات . ويذكر أن الكاتبة سودانية الأصل مصرية الجنسية من مواليد القاهرة 1991 حاصلة على ليسانس أداب عام 2012

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