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رئيس مجلس الدوما الروسي يغادر القاهرة

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رئيس مجلس الدوما الروسي يغادر القاهرة رئيس مجلس الدوما الروسي يغادر القاهرة

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، سيرجي ناريشكين رئيس مجلس الدوما “النواب” للبرلمان الروسي متوجها إلى موسكو في ختام زيارة لمصر استغرقت يومين، التقى خلالها بالرئيس عبدالفتاح بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى قيادات مجلس الدوما الروسي وسفير روسيا في القاهرة .

وكان رئيس الدوما الروسية، قد أعرب في وقت سابق عن ثقته بأن حل مسألة عودة السياح الروس الى قد يتم بأقرب وقت .

يذكر أن سيرجى ناريشكين رئيس مجلس الدوما (النواب) للبرلمان الروسي قد وصل ظهر أمس (الثلاثاء) مطار القاهرة الدولي في زيارة تستغرق يومين يرافقه وفد رفيع المستوى يضم 12 صحفيا وإعلاميا روس، كما كان في وداعه سفير روسيا لدى مصر وعدد من اعضاء السفارة بالقاهرة .

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