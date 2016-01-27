ابحث مع الشرطة.. الداخلية تواصل نشر صور الهاربين من السجون

واصلت وزارة الداخلية نشر أسماء وصور الهاربين من السجون والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وخصصت مكافأة مادية لكل من يدلى بمعلومات لإلقاء القبض على الهاربين، إيماناً من وزارة الداخلية بأهمية الدور الجماهيرى المشارك لجهود الوزارة فى تحقيق رسالة الأمن.

وخصصت الوزارة أرقام تليفونات ( 24888888 – 24884500 - 115)، وكذلك أرقام تليفونات قطاع حقوق الإنسان (01126977222 -01126977333 - 01126977444 ) والخط الساخن رقم (138) والبريد الإلكترونى الخاص بقطاع حقوق الإنسان e.humanrightssector@moi.gov.eg للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن .

>إسماعيل الضبع صابر أحمد، محكوم عليه بالإعدام فى القضية رقم 3000 /2013 جنايات ساقلته، كما أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى حكم بالسجن المؤبد فى القضية رقم 4597/2012 جنايات ساقلته .. الأماكن التى يتردد عليها (شارع السوق، 26 شارع محمد خليل ببولاق الدكرور).

عامر فيض محمود عوض–محكوم عليه بالسجن المؤبد في (8) قضايا متنوعة .. الأماكن التى يتردد عليها ( شارع مكة المرج القاهرة، ديروط بأسيوط).

محمد موسي حسين نبهان الجبالى –هارب من ليمان 440– فى القضية رقم 443/ 99ج الشيخ زويد شمال سيناء ( قتل ) محكوم عليه بالسجن المؤبد مع الشغل.

فريج إبراهيم إبراهيم محمود – مواليد 1973– هارب من ليمان أبي زعبل2– فى القضية رقم 12262/99 ج بني سويف( قتل عمد وسلاح ) محكوم عليه بالسجن المؤبد.

فتحي سعيد محمد جويدة– هارب من سجن 2 وادي النطرون– فى القضية رقم 9673/99 ج غرب الإسكندرية ( مخدرات إتجار ) محكوم عليه بالسجن المؤبد.

حسين السيد عبدالرحمن جبران– مواليد 1957– هارب من ليمان 430 – فى القضية رقم 641/99 ج القنطرة ( مخدرات إتجار ) محكوم عليه بالسجن المؤبد .

طارق كمال عجيب السودانى – مواليد 1978– مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (210 حكم قضائي) .. الأماكن التى يتردد عليها ( منطقة باكوس الرمل بالإسكندرية).

أحمد صلاح الدين عبدالفتاح السيد– مواليد 1960– مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (244 حكم قضائى) .. الأماكن التى يتردد عليها ( منطقة سموحة بسيدي جابر بالإسكندرية ).

العدوي شحاتة العدوي أبوالسعد– مواليد 1975– مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (130 حكم قضائى) .. الأماكن التى يتردد عليها (دائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ).

رامي نعيم عياد عطية – مواليد 1971– مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى (150حكم قضائي) .. الأماكن التى يتردد عليها ( دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ).

وأكدت وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب مصر الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.



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