صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ بعد وجود 20 حالة اشتباه إصابة بأنفلونزا الطيور

رفعت مديرية الصحة بالغربية حالة الطوارئ القصوى، بعد وجود أكثر من 20 حالة اشتباه فى أنفلونزا الطيور، ومنعت الإجازات بالوحدات الصحية، كما جهزت غرف العزل بجميع المستشفيات.

وأكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مستشفيات الصحة المختلفة بمراكز محافظة الغربية، استقبلت على مدار الشهر الحالى 20 حالة اشتباه فى الإصابة بفيروز أنفلونزا الطيور و50 حالة اشتباه إصابة بالأنفلونزا الموسمية.

وقال "شرشر" إن التحاليل أثبتت سلبية العينات، التى تم أخذها من الحالات المشتبه فى إصابتها، إلا أن المديرية على أتم الاستعداد للتعامل الفورى حال وجود عينة إيجابية.