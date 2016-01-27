بالصور.. أسوان تستقبل السائحين بالأغانى النوبية وأعلام مصر

حرص فرع ثقافة أسوان، متمثلاً فى فرقة أسوان للفنون الشعبية، والفرق الكشفية التابعة لقصر ثقافة أسوان، على تنظيم حفلات استقبال للسياحة الداخلية والدولية بمطار أسوان الدولى.

ويصطف أعضاء فرق الفنون الشعبية بأسوان، فى مجموعتين على جانبى بوابة الخروج بصالة الوصول، مرتدين الزى الفلكلورى النوبى والأسوانى، ويحملون أعلام مصر الصغيرة وأدوات العزف، بالإضافة إلى ورود هدية للضيوف الأجانب والمصريين.

وبمجرد وصول الرحلات الصباحية من مطار القاهرة الدولى أو من المطارات الشارتر الدولية، تبدأ الفرق فى عزف وترديد الأغانى النوبى التى تعبر عن الترحيب بضيوف مدينة أسوان، وعن كرم أهل أسوان وحسن استقبالهم.

فى السياق ذاته، أكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، أن نسبة الإشغال السياحى للأجانب الدوليين بلغت حوالى 35%، ومعظم الجنسيات الزائرة لأسوان خلال موسم الشتاء أكثرها من "الصينيين والألمان والأمريكان ودول أمريكا الجنوبية من المكسيك والأرجنتين وغيرها.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن نسبة إشغالات الفنادق للسياحة الداخلية تتجاوز الـ80% تقريباً، نظراً لاستمتاع المصريين من كافة محافظات الجمهورية بجو أسوان الدافئ.



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