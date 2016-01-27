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جيهان فاضل تنفي صلتها ببطل فيديو«بلالين الداخلية».. وتؤكد : فخورة بإنه يتقال عنه ابني

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جيهان فاضل تنفي صلتها ببطل فيديو«بلالين الداخلية».. وتؤكد : فخورة بإنه يتقال عنه ابني جيهان فاضل تنفي صلتها ببطل فيديو«بلالين الداخلية».. وتؤكد : فخورة بإنه يتقال عنه ابني

نفت الفنانة جيهان فاضل، شائعات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها والدة الممثل أحمد مالك بطل “بلالين الداخلية” المسيئ لرجال الشرطة، بصحبة مراسل برنامج “أبلة فاهيتا” شادي أبوزيد.

وقالت جيهان فاضل، عبر تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنها تواجه الشتائم بسبب شائعة أنها والدة أحمد مالك، وأنها لم تحسن تربيته.

وأضافت: “تقريبا علشان طلعت مامته في مسلسل الشوارع الخلفية، وأحب أقول للناس العسل دي بغض النظر عن رأيي في اللي عمله، مالك من أجدع وأجمل وأنضف الشباب اللي عرفتهم ورغم أن كان عمره ١٥ سنة وقت الثورة، لكن أرجل من ميت واحد من اللي بيشتموا فيه وليه الفخر إن يتقال أنه إبني”.

ويأتي ذلك عقب انتشار فيديو يظهر فيه أحمد مالك ومراسل برنامج أبلة فاهيتا، وهما يستخدمان فيه “أوقية ذكرية” كبالونات، وقدموها لرجال الشرطة، الأمر الذي يعتبر إهانة لوزارة الداخلية.

جدير بالذكر، أن نقابة المهن التمثيلية قررت إيقاف منح التصاريح للممثل الشاب “أحمد مالك” وإحالته للتحقيق في هذه الواقعة.

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