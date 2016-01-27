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محافظ المنوفية يأمر بإخلاء مبنى بمحيط انفجار منوف حفاظا على الأرواح

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محافظ المنوفية يأمر بإخلاء مبنى بمحيط انفجار منوف حفاظا على الأرواح محافظ المنوفية يأمر بإخلاء مبنى بمحيط انفجار منوف حفاظا على الأرواح
أمر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بالاخلاء الاحترازى للمبنى المتضرر بمنطقة الانفجار الذي وقع خلف محكمة منوف الجزئية حفاظا على الارواح وكلف رئيس المدينة بمتابعة الحالة أول بأول وتشكيل لجنة من الشئون الاجتماعية لبحث الحالات وصرف الاعانات فى حال وجود متضررين ،وقد كلف الابنية التعليمية بعمل تقرير حول الحالة الهندسية للمدرسة الملحقة بالمبنى.

وأوضح القسم الهندسى أن المبنى عبارة عن خمس أدوار، الدور الارضي به مدرسة الشيخ زوين الابتدائية مؤجرة لهيئة الابنية التعليمية، وباقى الادوار شقق سكنية، وتسبب الانفجار في سقوط سور المدرسة وسقوط شرفة الدور الثاني والثالث في مكان الانفجار بالإضافة إلى تحطم وتهشم زجاج شبابيك بعض العمارات المجاورة ، كما اوضح القسم الهندسي أن المبنى لم يثبت وجود أى ميول به، فضلا عن وجود بعض الشروخ بالجدران ناتجة عن قوة الانفجار.

ومن جانبه أكد عبدالباسط ان المحافظة تسعى دائما للحفاظ على أرواح المواطنين ولا تهاون فى المساس بممتلكات الدولة العامة او الخاصة .

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مصر 365