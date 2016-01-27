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مران الزمالك - تدريبان يوميا استعدادا للإسماعيلي والأهلي

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مران الزمالك - تدريبان يوميا استعدادا للإسماعيلي والأهلي مران الزمالك - تدريبان يوميا استعدادا للإسماعيلي والأهلي

قرر أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك إقامة تدريبين يوميا خلال المعسكر الحالي الذي يستعد من خلاله الفريق لمواجهة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وسيقود مدرب الأحمال الجديد الفرنسي هاردي توفيق المران الصباحي في تمام العاشرة بينما يتابع ميدو التدريب المسائي الذي سيركز على الجوانب الفنية.

وانضم 10 لاعبين من الزمالك لمنتخب استعدادا لوديتي الأردن وليبيا يومي 27 و29 يناير الجاري.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي يوم الأربعاء 3 فبراير المقبل ثم يواجه الأهلي في استاد برج العرب بالإسكندرية بعدها بستة أيام.

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