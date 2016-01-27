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عظيمة: الانضمام للمنتخب شرف.. لكن نتمنى عدم إصابة لاعبينا

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عظيمة: الانضمام للمنتخب شرف.. لكن نتمنى عدم إصابة لاعبينا عظيمة: الانضمام للمنتخب شرف.. لكن نتمنى عدم إصابة لاعبينا

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة " المدرب العام للأهلي أن مشاركة الدوليين مع المنتخب الوطني في مباراتي الأردن وليبيا لفترات محددة أمر جيد بعدما راعى جهاز المنتخب مسألة الإجهاد التي يعانى منها لاعبى الأهلي.

ويأتي ذلك بسبب ضغط المباريات وعدم حصولهم على فترات راحة مناسبة أسوة بزملائهم عقب إنتهاء مباراتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري .

وأضاف عظيمة "ارتداء قميص المنتخب شرف لأي لاعب وأن انضمام 10 لاعبين من الأهلي لمعسكر المنتخب الحالى فى أسوان يدل على تميز لاعبينا".

إلا أنه عاد وأكد "أتمني ألا يتعرض أحدهم للإصابة أو الإجهاد خاصة في هذا التوقيت الصعب".

ويستعد الأهلي لمباراتي إنبي يوم 3 فبراير والزمالك يوم 9 فبراير في مسابقة الدوري .

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