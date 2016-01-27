الأرصاد: طقس غد شديد البرودة وأمطار بمعظم الأنحاء..والصغرى بالقاهرة7 درجات

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس شديد البرودة شمالا بارد جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتتكون الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
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القاهرةالصغرى 7 العظمى 13
الإسكندريةالصغرى 9 العظمى 14
مطروحالصغرى 7 العظمى 14
بورسعيدالصغرى 8 العظمى 14
دمياطالصغرى 8 العظمى 14
بلطيمالصغرى 8 العظمى 14
الإسماعيليةالصغرى 7 العظمى 14
السويسالصغرى 7 العظمى 14
العريشالصغرى 7 العظمى 13
نخلالصغرى صفر العظمى 11
طاباالصغرى 2 العظمى 12
الطورالصغرى 6 العظمى 17
مرسى علمالصغرى 9 العظمى 17
الغردقةالصغرى 8 العظمى 18
شرم الشيخالصغرى 10 العظمى 18
رفحالصغرى 6 العظمى 12
كاترينالصغرى صفر العظمى 7
سيوةالصغرى 8 العظمى 16
المنياالصغرى 4 العظمى 15
الفيومالصغرى 3 العظمى 15
رأس سدرالصغرى 6 العظمى 14
أبوسمبلالصغرى 6 العظمى 18
وسط الدلتاالصغرى 7 العظمى 13
أسيوطالصغرى 3 العظمى 16
سوهاجالصغرى 3 العظمى 17
الأقصرالصغرى 5 العظمى 18
أسوانالصغرى 6 العظمى 18
شلاتينالصغرى 11 العظمى 21
حلايبالصغرى 13 العظمى 18
الوادى الجديدالصغرى 4 العظمى 17
قناالصغرى 5 العظمى 17
نويبعالصغرى 8 العظمى 15 و
السلومالصغرى 9 العظمى 16.
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