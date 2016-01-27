Max Mara SS16 مجموعة واحدة تجمع كل العالم

رحلة من الخيال الى بعض الأماكن الأكثر روعةً وشهرةً في العالم، هذا هو مصدر إلهام مجموعة ويك أند ماكس مارا لربيع وصيف 2016

برنامج الرحلة يبدأ في أوروبا – فرنسا، اسبانيا، هولندا، اليونان ثم إيطاليا - وينتقل من بعدها الى استراليا وجزر فيجي، مقدماً مزيجاً من الإلهامات المختلفة لمجموعةٍ مسترخية أنيقة تتراوح بين الملابس الغير رسمية والجاكيتات وصولاً الى القطع الأكثر رسميةً والمليئة ببريق وجاذبية المدن. هناك أيضاً القطع المثالية للنساء اللواتي يعشقن السفر: جاكيتات الترنش الضيقة، سترة البلايزر المزدوجة الصدر مع جينز boyfriend، فضلاً عن الفساتين الفضفاضة والسراويل ذات الطباعة الحيوانية لطلةٍ أكثر أنثوية وصيفية.

مقاربة جولة العالم هذه واضحة من خلال إختيار الألوان والنقوش. فالأبيض والأسود على الطريقة الفرنسية إندمج مع الطباعة الزهورية الصغيرة والتقليمات البحرية الغنية بالتطريزات وبعض التفاصيل المتطورة والمميزة من أجل طلة جميلة ونضرة تماماً.

أمستردام ستريت ستايل هو مصدر الإلهام وراء الظلال التي تنتقل من اللون الأزرق إلى الأبيض وذلك بفضل استخدام الدنيم الذي يدخلة ظلال جلد الغزال الدافىء. الكحلي موجود في كل مكان، إلى جانب الكاكي والأبيض الذي يذكرنا بجزيرة سانتوريني. هناك أيضاً الألوان التي تميل الى ظلال الشمس المشرقة على البحر الأبيض المتوسط ​​مثل الفيروزي، البرتقالي والأزرق الساطع، ممزوجة في كثير من الأحيان مع بعضها البعض لمنح تأثير كتلة من الألوان أو طباعة المربعات المتقاطعة مع رسوم بواسطة الفرشاة.

يجلب الصيف معه الألوان الفرحة كمثل تلك الموجودة في الكاساتا في صقلية، التي تتراوح بين أخضر شجر الأرز إلى وردي البطيخ التي تظهر على أقمشة الجاكار أو الطباعات الزهورية، كما وُجدت أيضاً بظلال الأبيض والأزرق. زينت الفساتين بأنماطٍ إستوائية، في مزيج من أخضر النعناع، ​​أزرق الكوراساو، البرتقالي وألوان الفوشيا، التي تم تخفيف وهجها يواسطة قطع ملابس بيضاء وكذلك حقائب وصنادل في ظلالٍ متناقضة. كلاسيكيات مجموعة ويك أند ماكس مارا لربيع وصيف 2016: معطف الترنش المنسق مع بنطلون شبيه بالبيجامة، تنانير مع طباعة، معاطف تلبس على الميلين، ستر تونيك واسعة ممكن لبسها مع فساتين بطباعات زهورية. فستان أبيض قطني شفاف يبدو أجمل مع التطريزات اليدوية الفائقة الأنوثة والرومنسية. وأخيراً السترة: يمكن إرتداؤها مع سراويل مطابقة، أو مع تنانير طويلة أو جينز من أجل طلةٍ جديدة وأكثر شبابيةً.