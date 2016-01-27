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إصابة 3 ضباط ومجند فى حادثي سير في العريش

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إصابة 3 ضباط ومجند فى حادثي سير في العريش إصابة 3 ضباط ومجند فى حادثي سير في العريش

أرشيفية

أصيب 3 ضباط ومجند، الأربعاء، نتيجة وقوع سير فى منطقة الطريق الدولى الساحلى غرب العريش بشمال سيناء

وذكر مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بمنطقة المزار، علي طريق”العريش القنطرة شرق” غرب العريش، نتيجة الظروف الجوية التي تشهدها شمال سيناء مما أسفر عن إصابة ملازم شرطة، “م.ز.ا” من محافظة القاهرة، وأصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بمنطقة المزار، علي طريق”العريش القنطرة شرق” غرب العريش، نتيجة الظروف الجوية التي تشهدها شمال سيناء، ما اسفرعن إصابة كل من نقيب شرطة”أسامه .ع.أ”، وإصيب بكدمات متفرقة بالجسد، ونقيب شرطة، أحمد.س.أ”، وأصيب بكدمه بالفخد الأيمن، والمجند، أسامه .ع.ع”،  واصيب باشتباه كسر باليد اليسري، وخلع بالكتف الأيسر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكرى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

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