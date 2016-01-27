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حكومة الوفاق الليبية تشيد بدور الجزائر فى دعم الحوار السياسى

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حكومة الوفاق الليبية تشيد بدور الجزائر فى دعم الحوار السياسى حكومة الوفاق الليبية تشيد بدور الجزائر فى دعم الحوار السياسى

> أشاد رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، بدور الجزائر فى دعم الحوار السياسى بين الأطراف الليبية، والذى أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطنية.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى فى بيان له اليوم،إن السراج أشاد بدور الجزائر فى دعم الحوار السياسى بين الأطراف الليبية والذى أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطنية.

وأضاف السراج ،إن ليبيا تقدر وقوف الجزائر الايجابى لدعم جولات الحوار السياسى الليبى من أجل انهاء الأزمة التى تشهدها البلاد،لافتا أن زيارته للجزائر جاءت فى إطار تعزيز وتطوير العلاقات الخاصة بين البلدين اللتين تجمعهما قواسم مشتركة.

يذكر أن السراج قام بزيارة رسمية إلى الجزائر أول أمس تلبية لدعوة من الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.
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