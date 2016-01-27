إحالة العاملين بمطبخ مستشفى أبنوب المركزى بأسيوط إلى التحقيق

أحال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط العاملين بمطبخ مستشفى أبنوب المركزى إلى التحقيق، بسبب عدم مطابقة اللحوم للعقد المبرم بين الصحة وبين الموردين، وذلك خلال جولته برفقة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وقيادات المحافظة التنفيذية.

حيث فوجئ العاملون بمطبخ مستشفى أبنوب المركزى بدخول السكرتير العام متخلفا عن تحركات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط داخل المستشفى، حيث كان يتابع العناية المركزة وحضانات الأطفال وقام بكسر أقفال الثلاجات والتفتيش على الوجبات المقدمة للمريض .

حيث قال السكرتير العام، إنه وجد اللحوم المتواجدة بالمطبخ لا تطابق العقد المبرم بين المستشفى والمورد، حيث إنها لحوم مجمدة وبها الكثير من الدهون والمتعاقد عليه لحوم طازجة يوميآ،ل أن المورد يحاسب على 80 جنيها سعر اللحمة للكيلو الواحد قائلا "فضلا عن ترك بعض الفواكه بالثلاجة بالرغم من أنها لابد أن تقدم طازجة.