زيزو يتسلم تقرير المصابين.. أيهم يلحق بالقمة ضد الزمالك؟

جهز الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي تقريرا مفصلا عن حالة المصابين في الفريق لتسليمه لعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدرب الفريق.

وأكد خالد محمود لـFilGoal.com أنه حرص على حضور مران الثلاثاء لمتابعة جلسات علاج المصابين.

وصرح طبيب المارد الأحمر "حرصت على حضور تدريبات الفريق أمس لمتابعة جلسات علاج ماليك إيفونا ووليد سليمان وصالح جمعة وذلك للتأكد من عودتهم مجددا من دون مشاكل".

ويواجه الأهلي نظيره إنبي ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس بالدوري المصري يوم 3 فبراير المقبل ثم يواجه الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ17 يوم 9 من نفس الشهر ويخشى الجهاز الفني من عدم لحاق الثلاثي بالمباراتين الهامتين لسباق الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك في المركز الثاني واثنين عن مصر المقاصة في المركز الثالث.