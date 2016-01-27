محافظ جنوب سيناء يتفقد إنشاءات مدينة الطور

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة الطور ستشهد طفرة حقيقة تليق بعاصمة جنوب سيناء، مشيرا إلى أن هناك طفرة فى مجال الطرق والكهرباء وتوسعات فى الميادين بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه، موضحا أنه سيتم إنشاء ميدان رئيسى جديد بمنطقة 88 بحى النادى ليصبح إجمالى عدد الميادين الرئيسة بمدينة الطور 4 ميادين.

وأضاف فودة، أنه قد تم إنارة جميع الشوارع والأحياء والميادين بالمدينة، وجارٍ تنفيذ خطة استثمارية جديدة لرصف جميع الأحياء بالمدينة.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من ميدان 88 بحى النادى، لافتتاحه فى العيد القومى للمحافظة فى مارس المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للإنشاءات التى تتم بميدان 88 بحى النادى، رافقه فى الجولة المهندس فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء.