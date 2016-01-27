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صيانة أعمدة الإنارة بطريق منفلوط الزراعى حفاظا على أرواح المواطنين

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صيانة أعمدة الإنارة بطريق منفلوط الزراعى حفاظا على أرواح المواطنين صيانة أعمدة الإنارة بطريق منفلوط الزراعى حفاظا على أرواح المواطنين

أكد أحمد شوقي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه تم عمل الصيانة اللازمة لجميع كشافات، وأعمدة الإنارة الغير مضاءة بطريق “منفلوط الزراعي”.

وأضاف أنه تم استلام 1000 كشاف صوديوم لإنارة طريق “أسيوط -القاهرة الزراعى”، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص 3 آلاف كشاف ليد لخدمة مركز ومدينة منفلوط.

من جانبه، شدد اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، على ضرورة إصلاح الكشافات وأعمدة الإنارة الغير مضاءة والتى تحتاج إلى صيانة بطريق منفلوط الزراعي،  بناءا على تقرير لجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة؛ لمنع وقوع أى بالطريق وحفاظا على أرواح المواطنين.

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