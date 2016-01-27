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حنفي: 90% خصمًا على الكتب لحاملي بطاقة التموين بمعرض الكتاب

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وزير-التموين-والتجارة-الداخلية-الدكتور-خالد-حنفي1تطلق وزارة والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسة «بتانة» مبادرة «كتاب ورغيف»، وذلك في معرض الكتاب الذي يفتتحه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة 15 يومًا.

وأعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تتضمن خصم 90% من قيمة أي كتاب خلال فترة المعرض لحاملي بطاقة التموين، وذلك عند الشراء من الجناح المستقل بالمعرض تحت اسم “مبادرة كتاب ورغيف” بالإضافة إلى منح ألف أسرة تحقق أعلى فارق نقاط سلع كل شهر كتاب مجانا، ويستمر ذلك لمدة عام.

وأوضح حنفي، أن هذه المبادرة تأتي تفعيلا لمبدأ الشراكة بين والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء صورة ذهنية مشتركة بين الرغيف والكتاب بوصفهما مكونين أساسين لأي تنمية مرتقبة وأيضًا مكافأة المواطنين وتحفيزهم على تحقيق معدلات استهلاك حقيقية من الرغيف المدعوم، ونشر الثقافة ورفع معدلات الإفادة من المنتج الثقافي المصري.

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