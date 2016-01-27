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جامعة الإسكندرية تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول منتصف مارس المقبل

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جامعة الإسكندرية تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول منتصف مارس المقبل جامعة الإسكندرية تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول منتصف مارس المقبل
أكد مجلس جامعة الإسكندرية خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة، على ضرورة انتهاء جميع الكليات من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول قبل منتصف مارس القادم، مع التأكيد على إعلان الجداول الدراسية للطلاب قبل بداية الفصل الدراسى الثانى فى 13 فبراير المقبل.

ووافق المجلس، فى بيان اليوم، على تقديم برنامج البكالوريوس بنظام التعليم عن بعد لجميع الدول الأفريقية من خلال المركز الإقليمى للجامعة الأفريقية ( RUC ) بمشروع بان أفريكا (PAP).

كما وافق المجلس، من حيث المبدأ، على إنشاء مقرر دراسى إجبارى عن الانتحال العلمى يدرس لطلاب الماجستير والدكتوراة بكليات ومعاهد الجامعة لتعريفهم به وكيفية تجنبه، مع تفويض مجلس الدراسات العليا والبحوث فى وضع المقرر المطلوب تدريسه، وإعداد توصيف لهذا المقرر، وتحديد عدد الساعات اللازمة لتدريسه.

ووافق المجلس على إنشاء مبنى للدراسات العليا بكلية التربية الرياضية للبنات، كما ناقش المجلس مشروع إعادة تطوير وتنسيق المجمع النظرى بما يخدم العملية التعليمية ويلبى احتياجات كليات المجمع.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون الأكاديمى الثنائى بين جامعة الإسكندرية وجامعة نورث إيست لعلوم الغابات بجمهورية الصين الشعبية، كما وافق على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة تكنيكال مارا بماليزيا.

ووافق المجلس على ترقية وتعيين 44 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومنح 45 درجة دكتوراة، و117 درجة ماجستير بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

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