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تسريب أسئلة«الهندسة» للشهادة الإعدادية بعد 5 دقائق من بداية الامتحان بالدقهلية

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تسريب أسئلة«الهندسة» للشهادة الإعدادية بعد 5 دقائق من بداية الامتحان بالدقهلية تسريب أسئلة«الهندسة» للشهادة الإعدادية بعد 5 دقائق من بداية الامتحان بالدقهلية

أرشيفية

تداول طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، تسريب لورقة أسئلة الامتحان في أول 5 دقائق منذ بدايته في مادة “الهندسة التحليلية وحساب المثلثات”، في امتحان نصف العام الدراسي.

تمكن طلاب بمحافظة الدقهلية، من تسريب ورقة الأسئلة لأولياء الأمور، وقاموا بحل الأسئلة، وتدوال العديد من أولياء الأمور وأصدقاء الطلاب الإجابات، عبر رسائل “واتس آب”، و”فيس بوك”، وقاموا بحل الأسئلة وإرسالها للطلاب الممتحنين باللجان عبر الإنترنت.

يذكر أن 95 ألفا و640 طالبا وطالبة، موزعين على 534 لجنة على مستوى مدارس المحافظة، يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول.

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