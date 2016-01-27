إصابة الطفل بالسكر وراثة أو انتقل إليه فى رحم أمه المصابة بالمرض

صحة

>صورة طفل مصاب بالسكر

>السكر من النوع الأول مرض يصيب الأطفال، ويختلف فى علاجه مريض السكر من النوع الثانى فمريض السكر من النوع الأول يتناول الأنسولين فقط فيما يجمع مرضى النوع الثانى بين الأنسولين وأدوية أخرى. النوع الأول من مرض السكر

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>يقول الدكتور حسنى الفيومى، استشارى السكر والباطنة بمستشفى الطلبة التابعة لكلية الطب بجامعة المنوفية، إن علاج مريض السكر من النوع الأول "الطفل"يكون بالأنسولين فقط لأن المرض هنا يكون بسبب ضمور خلايا البيتاسيل الموجودة فى البنكرياس وهذا يحدث خلل فى انتاج كمية الأنسولين بجسم الطفل. أعراض مرض السكر من النوع الأول

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>وأوضح استشارى السكر والباطنة: أحيانا تكتشف السيدة أن طفلها مريض بالصدفة، وذلك عندما يتعرض مثلا لغيبوبة السكر أو شعور بألم فى البطن أو قىء أو عطش أو نقص فى النمو أو نحافة جسم الطفل. أسباب السكر من النوع الأول

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>وأشار د. حسنى إلى أن الوراثة تلعب دورا مهما فى إصابة الطفل بمرض السكر سواء كانت هذه الوراثة من الأب أو الأم أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وتزيد فرص إصابة الجنين فى رحم أمه إذا كانت مصابة بمرض السكر وقد ينتقل سكر الحمل "المؤقت" أيضا للجنين.

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شبكةعيونالإخبارية

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