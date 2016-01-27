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بالصور.. الآثار تعثر على 30 قطعة أثرية أثناء حفر أساسات منزل بالدقهلية

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بالصور.. الآثار تعثر على 30 قطعة أثرية أثناء حفر أساسات منزل بالدقهلية بالصور.. الآثار تعثر على 30 قطعة أثرية أثناء حفر أساسات منزل بالدقهلية
اكتشفت منطقة الآثار بالدقهلية، 30 قطعة أثرية جديدة، أثناء حفر أساسات منزل أحد المواطنين بعزبة بنى خاس التابعة لقرية الربع بمركز تمى الآمديد فى محافظة الدقهلية، ويقع على مسافة 300 متر شمال تل الربع منديس.

وكان سالم البغدادى وكيل وزارة الآثار بالدقهلية، قد كلف مجموعة من الأثريين، "عماد حسن، أحمد حسنى، سعد منصور، حمدى عبد العظيم"، لمتابعة أعمال حفر الأساسات، وتم اكتشاف قطع أثرية ترجع للعصرين اليونانى والرومانى، وتضم قطعا من العملة وطبق كبير من البازلت، وتمائم للإله "بس"، وتمثال لحورس من الفيانس، إضافة لأطباق وأكواب وأوانى مخروطية من الفخار.

وتم تسليم القطع الأثرية المكتشفة، لأخصائى الترميم بالمنطقة لإجراء أعمال الصيانة والترميم، تمهيدًا لتسجيلها وحفظها بمخازن الوزارة بمحافظة الدقهلية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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