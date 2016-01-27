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سائق توك توك يتهم عريف شرطة بإطلاق النار عليه وإصابته بالمنيا

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سائق توك توك يتهم عريف شرطة بإطلاق النار عليه وإصابته بالمنيا سائق توك توك يتهم عريف شرطة بإطلاق النار عليه وإصابته بالمنيا
أصيب سائق توك توك أثر إطلاق النار عليه من عريف شرطة، أثناء سيره بطريق الرحمانية الخلفى دائرة مركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات يفيد بإصابة "ربيع.أ"، 22 سنة، سائق توك توك، من ديرمواس بطلق نارى بالظهر، حال سيره بالتوك توك بطريق الرحمانية الخلفى دائرة المركز أثر إطلاق عريف شرطة النار عليه.

تبين بعد إجراء التحريات حول الواقعة، أن مرتكبى الواقعة "رافت.ف"، 35 سنة عريف شرطة، وتم ضبطه والسلاح المستخدم فى الواقعة مسدس حلوان عيار 9 مم يحمل رقم 1087781 وعدد 5 طلقات من ذات العيار، وبمواجته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه حال سيره بالطريق شاهد سائق التوك توك "المصاب" وآخرين يحاولون اصطحاب إحدى السيدات دخل التوك توك، فبادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ما تسبب فى إحداث إصابة المجنى عليه وأنه لا يعلم بيانات تلك السيدة.

تم ضبط المتهمين وهم "محمد.ر" سائق التوك توك، و"إبراهيم.ى"، وبالعرض على النيابة قررت حبس عريف الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل الآخرين بكفالة 500 جنيه لكل منهم.
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مصر 365