طارق النبراوى: عدد المهندسين بالمحافظات 700 ألف وليس لديهم مستشفى

قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين فى مصر ، إن نقابة المهندسين لا يوجد لها مستشفى من مطروح إلى أسوان، وهذا مطلب من عشرات السنين للمهندسين، أن يكون لهم مستشفى مثل السكة الحديد والكهرباء، وأن عدد المهندسين بجميع المحافظات 700 ألف مهندس.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قد نجحنا فى الأيام الأخيرة على تخصيص قطعة أرض على مساحة أربعة أفدنة بمنطة مدينة بدر، وستكون بها مستشفى فى بداية شهر فبراير، ونحن نسعى لتوفير كافة الخدمات، واخترنا مكانها ملتقى لجميع الطرق، وهو مشروع عملاق لن يستطيع جيل أن ينجزه، وستكون النواة كمركز لعلاج المهندسين، وسنحاول الانتهاء منه فى أسرع وقت، وعلى الأجيال القادمة أن تنشأ للمهندسين بكافة الأقاليم.

- نقابة المهندسين:مفاوضات مع "الإسكان" لإعادة نظر تسعير مشروع التجمع الخامس

>