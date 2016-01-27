"التموين" تطلق مبادرة "كتاب ورغيف" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومؤسسة بتانة مبادرة "كتاب ورغيف" المعنى الحقيقى للعيش والحرية، وذلك فى معرض الكتاب الذى يفتتحه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم، ويستمر لمدة 15 يوما.

وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان له، أن المبادرة تتضمن خصم 90% من قيمة أى كتاب خلال فترة المعرض لحاملى بطاقة التموين، وذلك عند الشراء من الجناح المستقل بالمعرض تحت اسم "مبادرة كتاب ورغيف"، بالإضافة إلى منح عدد ألف أسرة تحقق أعلى فارق نقاط سلع كل شهر كتاب مجانا ويستمر ذلك لمدة عام.

وأشار وزير التموين، إلى أن هذه المبادرة تأتى تفعيلا لمبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، وبناء صورة ذهنية مشتركة بين الرغيف والكتاب، بوصفهما مكونين أساسيين لأى تنمية مرتقبة، وأيضا مكافأة المواطنين وتحفيزهم على تحقيق معدلات استهلاك حقيقية من الرغيف المدعوم، ونشر الثقافة، ورفع معدلات الإفادة من المنتج الثقافى المصرى.

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