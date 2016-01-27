الشفافية الدولية: تحسن تصنيف مصر والأردن والسعودية فى محاربة الفساد

أظهر التقرير السنوى لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد فى العالم، تحسن تصنيف مجموعة من الدول العربية فى مكافحة الفساد، وتراجع تصنيف مجموعة أخرى خلال العام الماضى.

وأظهر المؤشر السنوى للمنظمة الموجودة فى برلين، والذى يضم 168 دولة، تحسن تصنيف قطر التى احتلت المركز الأول بين الدول العربية فى مكافحة الفساد مسجلة 71 نقطة، مقابل 69 نقطة فى 2014 ، وتصنيف الأردن التى جاءت فى المركز الثانى عربيا مسجلة 53 نقطة مقابل 49 نقطة فى العام السابق، وجاءت السعودية فى المركز الثالث، حيث حصلت على 52 نقطة خلال العام الماضى، مقابل 49 نقطة فى العام السابق، وتلتها البحرين التى سجلت 51 نقطة مقابل 49 نقطة، ثم الكويت التى سجلت 49 نقطة مقابل 44 نقطة خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى تحسن تصنيف مصر التى سجلت تراجعا طفيفا فى التقييم، حيث سجلت 36 نقطة مقابل 37 نقطة العام الماضى، ورغم تراجع التقييم، تحسن ترتيب مصر على المؤشر، حيث قفزت إلى المركز 88 على مستوى العالم خلال العام الماضى، مقابل المركز 94 فى .2014

كما تراجع تصنيف الدول العربية التى تعانى من صراعات مسلحة داخلية مثل سورية واليمن وليبيا والعراق والصومال التى احتلت المركز الأخير على مستوى العالم مسجلة 8 نقاط فقط.

وأظهر المؤشر، استقرار تصنيف الجزائر عند مستوى 36 نقطة دون تغيير، فى حين تراجع تصنيف سورية من 20 نقطة إلى 18 نقطة واليمن من 19 إلى 18 نقطة.

من ناحيتها قالت غادة الصغير مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة الشفافية الدولية فى تقرير : "مرة أخرى فإن ثلاثة من بين أكثر 10 دول فسادا فى العالم موجودة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهى العراق وليبيا والسودان.

ويعنى استمرار الصراعات الكارثية فى هذه الدول ودول أخرى أن أى جهود لتعزيز المؤسسات والدولة قد واجهت عقبة كبيرة".

وأشارت منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها السنوى اليوم الأربعاء، إلى أن البرازيل وليبيا من بين خمس دول زادت فيها مستويات الفساد بشكل ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وسجلت الدولتان الدرجة 38 و16 نقطة على التوالى فى ترتيب المنظمة لـ 168 دولة بناء على إساءة استخدام السلطة والرشوة فى القطاع العام. يشار إلى أنه كلما ارتفعت مستويات الفساد كلما انخفضت الدرجة.

والدول الثلاث الأخرى التى ارتفع فيها معدل الفساد منذ عام 2012 هى أستراليا (التى سجلت الدرجة 79) وأسبانيا (58) وتركيا (42). وصنفت الدنمارك باعتبارها الدولة الأقل فسادا فى العالم بينما اعتبرت كوريا الشمالية والصومال الأكثر فسادا.

وتراجعت درجة البرازيل بمقدار خمس نقاط هذا العام. وعلى الرغم من تعامل البلاد مع عقود من الفساد فقد هزتها فضيحة بتروباس فى 2015، التى اتهم فيها الساسة بقبول رشاوى فى مقابل منح عقود عامة.

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