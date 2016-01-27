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أمطار غزيرة وانخفاض شديد بدرجات الحراراة بالمحافظات

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أمطار غزيرة وانخفاض شديد بدرجات الحراراة بالمحافظات أمطار غزيرة وانخفاض شديد بدرجات الحراراة بالمحافظات

أرشيفية

تشهد محافظتا  القاهرة والجيزة وغيرها على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة، وتجمع للمياه بالشوارع، وسط حذر سائقي السيارات، وتكدس الحالة المرورية بفعل الأمطار.
> وتستمر موجة شديدة من الطقس السيئ يصاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة تصل إلى درجة الصقيع، لتعد تلك هى الموجة الأكثربرودة منذ بداية فصل الشتاء، حيث بدأت الموجة الباردة منذ يومين.

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