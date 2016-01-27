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السودان يرفع الدعم عن 3 منتجات نفطية

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السودان يرفع الدعم عن 3 منتجات نفطية السودان يرفع الدعم عن 3 منتجات نفطية

أعلن وزير مالية السودان الثلاثاء، رفع الدعم عن ثلاثة منتجات نفطية هى الفيول ووقود الطائرات والغاز، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) على موقعها.

ونقلت سونا عن بدر الدين محمود عباس قوله "إفساح المجال للقطاع الخاص لاستيراد وتوزيع السلع المذكورة بإلغاء كافة القيود الإدارية وكافة الرسوم والضرائب". وأضاف عباس أن "خروج من الدعم جاء فى الوقت المناسب".

ويأتى القرار رغم اعلان وزير المالية عند عرض ميزانية 2016 على البرلمان فى ديسمبر الماضى انها لا تتضمن رفع الدعم عن المنتجات النفطية.

وكانت الحكومة السودانية رفعت فى سبتمبر 2013 الدعم بشكل جزئى عن المنتجات النفطية مما ادى إلى تظاهرات فى الخرطوم ومدن اخرى بعد ارتفاع الاسعار بأكثر من 60%. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى مقتل اكثر من مئتى شخص فى قمع السلطات للتظاهرات.

ويعانى الاقتصاد السودانى منذ عام 2011 من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية بسبب فقدان 75% من انتاج البترول بسبب انفصال دولة جنوب السودان.

ويحصل السودان على رسوم مقابل عبور نفط جنوب السودان لأراضيه، والأسبوع الماضى، وافق الرئيس السودانى عمر البشير على مراجعة قيمة الرسوم المتفق عليه فى سبتمبر 2013.
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مصر 365

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