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الأرصاد تحذر: انخفاض شديد بدرجات الحرارة اليوم.. والصغرى فى القاهرة 6

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الأرصاد تحذر: انخفاض شديد بدرجات الحرارة اليوم.. والصغرى فى القاهرة 6 الأرصاد تحذر: انخفاض شديد بدرجات الحرارة اليوم.. والصغرى فى القاهرة 6
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم طقس غير مستقر، تصاحبه انخفاض شديد فى درجات الحرارة، وأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى تصل إلى شمال الصعيد، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

والطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية على معظم الأنحاء، وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية فستكون مضطربة بالبحرين، فالبحر المتوسط الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والبحر الأحمر الرياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر.

وتسجل درجات الحرارة اليوم..


>

القاهرة

الصغرى 6 العظمى 10،

الإسكندرية

الصغرى 9 العظمى 12،

مطروح

الصغرى 7 العظمى 12،

بورسعيد

الصغرى 8 العظمى 13،

دمياط

الصغرى 8 العظمى 13،

بلطيم

الصغرى 8 العظمى 13،

الإسماعيلية

الصغرى 5 العظمى 11،

السويس

الصغرى 6 العظمى 11،

العريش

الصغرى 6 العظمى 12،

نخل

الصغرى صفر العظمى 10،

طابا

الصغرى 1 العظمى 11،

الطور

الصغرى 7 العظمى 15،

مرسى علم

الصغرى 9 العظمى 18،

الغردقة

الصغرى 7 العظمى 17،

شرم الشيخ

الصغرى 10 العظمى 16،

رفح

الصغرى 5 العظمى 11،

كاترين

الصغرى 2 العظمى 4،

سيوة

الصغرى 5 العظمى 15،

المنيا

الصغرى 2 العظمى 11،

الفيوم

الصغرى 4 العظمى 11،

رأس سدر

الصغرى 6 العظمى 12،

أبوسمبل

الصغرى 6 العظمى 16،

وسط الدلتا

الصغرى 5 العظمى 10،

أسيوط

الصغرى 1 العظمى 12،

سوهاج

الصغرى 3 العظمى 13،

الأقصر

الصغرى 4 العظمى 15،

أسوان

الصغرى 4 العظمى 16،

شلاتين

الصغرى 11 العظمى 20،

حلايب

الصغرى 13 العظمى 18،

الوادى الجديد

الصغرى 3 العظمى 15،

قنا

الصغرى 4 العظمى 15،

نويبع

الصغرى 9 العظمى 15،

السلوم

الصغرى 9 العظمى 13.

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