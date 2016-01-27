الأرصاد تحذر: انخفاض شديد بدرجات الحرارة اليوم.. والصغرى فى القاهرة 6

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد مصر اليوم طقس غير مستقر، تصاحبه انخفاض شديد فى درجات الحرارة، وأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى تصل إلى شمال الصعيد، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
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والطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية على معظم الأنحاء، وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية فستكون مضطربة بالبحرين، فالبحر المتوسط الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والبحر الأحمر الرياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر.
وتسجل درجات الحرارة اليوم..
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القاهرةالصغرى 6 العظمى 10،
الإسكندريةالصغرى 9 العظمى 12،
مطروحالصغرى 7 العظمى 12،
بورسعيدالصغرى 8 العظمى 13،
دمياطالصغرى 8 العظمى 13،
بلطيمالصغرى 8 العظمى 13،
الإسماعيليةالصغرى 5 العظمى 11،
السويسالصغرى 6 العظمى 11،
العريشالصغرى 6 العظمى 12،
نخلالصغرى صفر العظمى 10،
طاباالصغرى 1 العظمى 11،
الطورالصغرى 7 العظمى 15،
مرسى علمالصغرى 9 العظمى 18،
الغردقةالصغرى 7 العظمى 17،
شرم الشيخالصغرى 10 العظمى 16،
رفحالصغرى 5 العظمى 11،
كاترينالصغرى 2 العظمى 4،
سيوةالصغرى 5 العظمى 15،
المنياالصغرى 2 العظمى 11،
الفيومالصغرى 4 العظمى 11،
رأس سدرالصغرى 6 العظمى 12،
أبوسمبلالصغرى 6 العظمى 16،
وسط الدلتاالصغرى 5 العظمى 10،
أسيوطالصغرى 1 العظمى 12،
سوهاجالصغرى 3 العظمى 13،
الأقصرالصغرى 4 العظمى 15،
أسوانالصغرى 4 العظمى 16،
شلاتينالصغرى 11 العظمى 20،
حلايبالصغرى 13 العظمى 18،
الوادى الجديدالصغرى 3 العظمى 15،
قناالصغرى 4 العظمى 15،
نويبعالصغرى 9 العظمى 15،
السلومالصغرى 9 العظمى 13.
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