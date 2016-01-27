الأرصاد تحذر: انخفاض شديد بدرجات الحرارة اليوم.. والصغرى فى القاهرة 6

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد مصر اليوم طقس غير مستقر، تصاحبه انخفاض شديد فى درجات الحرارة، وأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى تصل إلى شمال الصعيد، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

والطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية على معظم الأنحاء، وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية فستكون مضطربة بالبحرين، فالبحر المتوسط الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والبحر الأحمر الرياح شمالية غربية وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 متر.

وتسجل درجات الحرارة اليوم..

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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الصغرى 6 العظمى 10،الصغرى 9 العظمى 12،الصغرى 7 العظمى 12،الصغرى 8 العظمى 13،الصغرى 8 العظمى 13،الصغرى 8 العظمى 13،الصغرى 5 العظمى 11،الصغرى 6 العظمى 11،الصغرى 6 العظمى 12،الصغرى صفر العظمى 10،الصغرى 1 العظمى 11،الصغرى 7 العظمى 15،الصغرى 9 العظمى 18،الصغرى 7 العظمى 17،الصغرى 10 العظمى 16،الصغرى 5 العظمى 11،الصغرى 2 العظمى 4،الصغرى 5 العظمى 15،الصغرى 2 العظمى 11،الصغرى 4 العظمى 11،الصغرى 6 العظمى 12،الصغرى 6 العظمى 16،الصغرى 5 العظمى 10،الصغرى 1 العظمى 12،الصغرى 3 العظمى 13،الصغرى 4 العظمى 15،الصغرى 4 العظمى 16،الصغرى 11 العظمى 20،الصغرى 13 العظمى 18،الصغرى 3 العظمى 15،الصغرى 4 العظمى 15،الصغرى 9 العظمى 15،الصغرى 9 العظمى 13.