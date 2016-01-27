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اليوم.. الحكومة تناقش أوضاع الأمن والاقتصاد وبرنامجها قبل عرضه على البرلمان

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اليوم.. الحكومة تناقش أوضاع الأمن والاقتصاد وبرنامجها قبل عرضه على البرلمان اليوم.. الحكومة تناقش أوضاع الأمن والاقتصاد وبرنامجها قبل عرضه على البرلمان
يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، اجتماع الأسبوعى، لمناقشة الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، كما يتناول الاجتماع متابعة تقارير أهم المشروعات التى تعمل عليها الحكومة لجذب الاستثمارات.

ويناقش الاجتماع متابعة الصيغة النهائية لقانون التأمين الصحى الشامل، بجانب متابعة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب قريبا، والتعديلات التى ستجنيها الحكومة على قانون الخدمة المدنية.

كما يفتتح رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة معرض الكتاب الدولى بحضور عدد من الوزراء.
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