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اليوم.. زراعة الأقصر تجرى تجربة تحويل مخلفات القصب لعلف حيوانى

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اليوم.. زراعة الأقصر تجرى تجربة تحويل مخلفات القصب لعلف حيوانى اليوم.. زراعة الأقصر تجرى تجربة تحويل مخلفات القصب لعلف حيوانى
تشرف مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أول تجربة عملية للإستفادة من مخلفات قصب السكر، وذلك عبر تحويلها لعلف حيوانى بدلا من حرقها.

ومن جانبه قال وكيل مديرية الزراعة بالأقصر عبد النور شايب، فى تصريحات صحفية، إن التجربة ستطبق عمليا على أرض زراعية ملك لأحد مزارعى القصب بمركز الطود جنوب محافظة الأقصر، وذلك فى وجود عدد من المزارعين لتوضيح كيفية الاستفادة من مخلفات القصب.

وأضاف وكيل زراعة الأقصر، أن المديرية ستتولى تنظيم عدة ندوات على مستوى قرى ومراكز المحافظة لشرح لتطبيق تلك التجربة لزراع قصب السكر بالمحافظة، موضحاً أن جمعية مصطفى محمود الزراعية ستعمل على توفير المعدات والماكينات التى سيتم استخدامها فى تحويل المخلفات.

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